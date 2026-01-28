ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه ووزير الخارجية ماركو روبيو، حلا مشكلة هائلة فيما يتعلق بسوريا"، دون تقديم تفاصيل محددة حول طبيعة المشكلة وكيفية الحل.



وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مقابلة على برنامج "ذا ويل كاين شو" على قناة "فوكس نيوز" بعد ساعات فقط من حديثه مع الرئيس السوري أحمد الشرع.



وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى يوم الثلاثاء محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين: "أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري".

من جهتها، أفادت الرئاسة السورية: "تلقى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مطولا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى آفاق التعاون الثنائي بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي".



وذكرت الرئاسة أن الشرع أكد تمسك سوريا الكامل بوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، وحرص الدولة على الحفاظ على مؤسساتها وتعزيز السلم الأهلي، مشددا على أهمية توحيد الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم "داعش".

كما شدد الرئيس السوري على أن "سوريا الجديدة" تبني نهج الافتتاح وتمد يدها للتعاون مع كل الأطراف الدولية وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضحت في بيانها أن الرئيس السوري اتفق مع الرئيس الأمريكي على ضرورة تغليب لغة الحوار في حل النزاعات الإقليمية، حيث شدد الشرع على أن "الدبلوماسية النشطة" هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس ترامب دعمه لطلبات الشعب السوري في بناء دولة موحدة وقوية، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار معتبرا إياه خطوة مفصلية نحو إنهاء النزاع.

كما أشاد بالتفاهمات المنعقدة بدمج القوى العسكرية، بما فيها "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وفي الشأن الاقتصادي، أبدى الرئيس الأمريكي استعداده لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، من خلال تشجيع الاستثمار وتوثيقه بينه وبين الأموال، مؤكدا أن استقرار سوريا الاقتصادي يشكل ركنا أساسيا في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الاتصال بعد بيان صادر عن واشنطن وبرلين ولندن وباريس، دعت فيه إلى وقف إطلاق النار في سوريا، وإعادة دمج مناطق شرق شمال البلاد.

إلى ذلك، أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع، سيعقدان محادثات في موسكو يوم الأربعاء لمناقشة العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: "في 28 يناير، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيصل روسيا في زيارة عمل".

وأضاف البيان: "سيناقش بوتين والشرع الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط".

وكان الشرع قد زار موسكو في 15 أكتوبر 2025، حيث عقد حينها محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين.