الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة

كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على مسيرات العودة بغزة العام الماضى، حيث استهدف قناصة أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال ومسعفون وصحفيون.

وقال سانتياجو كانتون رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إن "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا".

وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية مسيرات العودة في 30 مارس حتى 31 ديسمبر الماضى.

وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل أسبوعا بعد أسبوع في مواقع المظاهرات"، مضيفة أنها "وجدت أسبابا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين ومسعفون وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".

كما قال المحققون إن هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين "لم يكونوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا وشيكا".

ورفض فريق الأمم المتحدة تأكيدات إسرائيل أن المظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن "المظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة".

وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من 8 آلاف وثيقة.

واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

وقال التقرير إن "السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية".

من جانبه، رفض القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تقرير الأمم المتحدة بشأن أعمال القتل في غزة ووصفه بأنه "مسرحية عبثية"، على حد زعمه.

ميدانيا، شن جيش الاحتلال، أمس، غارات استهدفت عددا من مواقع التابعة لحركة حماس في غزة، مشيرا إلي أنها جاءت ردا على أضرار ألحقها "بالون متفجر" أطلق من غزة، بأحد المنازل بعد انفجاره في الجو، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر شهود عيان في غزة أن القصف طال موقعا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في دير البلح جنوب القطاع.

ومنذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس 2018، استشهد 251 فلسطينيا على الاقل غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع اسرائيل، والآخرون بقصف مدفعي أو ضربات جوية، فيما وقتل جنديان إسرائيليان.