أمريكا: مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء قانون قيصر الخاص بعقوبات سوريا

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

وقالت مراسلة قناة الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الشيوخ مرر مشروع قانون موازنة الدفاع المتضمن إلغاء قانون قيصر تمهيداً لإحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.

ومن جانبه، قال رئيس الشئون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم عبر "إكس"، إن "مجلس الشيوخ جاز مشروعَ موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام ٢٠٢٦ والتي تتضمن مادة لإلغاءِ قانون قيصر إلغاء غير مشروط".

وأوضح غانم، أنه بعد إجازته في مجلس الشيوخ اليوم، وإجازته الأسبوع الماضي في مجلس النواب، يكون قد تم إلغاء الكونجرس لقانون قيصر الذي سنه المشرعون الأمريكيون في مثل هذه الأيام عام ٢٠١٩.

وأوضح أن التشريع يتجه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي ليمهره بإمضائه الرئاسي بعد بضعة أيام مؤذناً بانتصار السوريين، وانتهاء هذه الحقبة الصعبة، وتخلص سوريا من جميع أشكال العقوبات التي كانت مفروضة عليها لقرابة نصف قرن.