استطلاعات رأي: نتنياهو يقترب من الحصول على أغلبية 61 مقعدا بالبرلمان

يقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحصول على 61 مقعدًا لكتلته اليمينية في الكنيست (البرلمان)، وهو العدد الذي يحتاجه لتشكيل حكومة يمينية، حسبما أظهرت استطلاعات رأي أمس الخميس، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم الاثنين المقبل.

وأظهر استطلاع مباشر للرأي أجرته مؤسسة استطلاع الرأي اليمينية شلومو فيلبر أن كتلة نتنياهو حصلت على 59 مقعدا وأن حزبه الليكود سوف يحصل على 35 مقعدا مقابل 33 لحزب ازرق ابيض بزعامة بيني جانتس مقعدا في الانتخابات.

وردا على سؤال حول من هو الأنسب لرئاسة الوزراء، أجاب 45٪ أن نتنياهو هو الأنسب، فيما قال 36٪ أن جانتس هو الأنسب.

ويستعد الناخبون في إسرائيل إلى التوجه الأسبوع القادم إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في أقل من عام، في حدث غير مسبوق.

وبعد الانتخابات التي جرت في أبريل من العام الماضي والتي جرت في سبتمبر من العام نفسه، ولم يتمكن أي من نتنياهو أو جانتس بعدهما من تشكيل حكومة، مما أدى إلى الدعوة إلى انتخابات يوم الاثنين المقبل.