وكالة الأنباء السورية: إصابة 3 جنود جراء قصف إسرائيلي على نقاط للجيش

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أطلقت مروحيات الجيش الإسرائيلي، صواريخ من فوق الجولان على نقاط للجيش السوري في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة ماتسبب بإصابة ٣ جنود سوريين بجروح طفيفة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".