 وكالة الأنباء السورية: إصابة 3 جنود جراء قصف إسرائيلي على نقاط للجيش - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء السورية: إصابة 3 جنود جراء قصف إسرائيلي على نقاط للجيش

دمشق - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 12:48 ص | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 12:48 ص

أطلقت مروحيات الجيش الإسرائيلي، صواريخ من فوق الجولان على نقاط للجيش السوري في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة ماتسبب بإصابة ٣ جنود سوريين بجروح طفيفة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".


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