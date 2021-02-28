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العاهل الأردني يوافق على استقالة وزيري الداخلية والعدل

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
أ ش أ
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 1:14 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 1:14 م

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم /الأحد/، على استقالة وزيري الداخلية والعدل.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تمت الموافقة من قبل "الإرادة الملكية على قبول استقالة بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، وسمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من اليوم الأحد".
وأضاف البيان أنه تم تكليف توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية..فيما أُسندت إدارة وزارة العدل لوزير الدولة للشؤون القانونية أحمد نوري محمد الزيادات.


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