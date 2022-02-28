أوكرانيا: بدء الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا خلال دقائق

أفاد مستشار الرئيس الأوكراني، بأنّ المفاوضات مستمرة بين الوفدين الأوكراني والروسي.



ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول الأوكراني قوله إنّ الجولة الثالثة ستبدأ في غضون دقائق (وقت كتابة هذه السطور).



في السياق، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مكتب رئيس أوكرانيا قوله إن وفد التفاوض الأوكراني طلب سحب القوات الروسية من كل أوكرانيا بما فيها القرم ودونباس.



وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو.