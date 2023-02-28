نجله: مرتضى منصور سيعود لرئاسة الزمالك خلال 26 يوما

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أي اختلافات أو انقسامات داخل مجلس الإدارة، مشددا على أن مرتضى منصور سيعود لرئاسة نادي الزمالك بشكل طبيعي بعد 26 يوما.

قال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإدارة بنادي الزمالك قائم كوحدة واحدة، بكل أعماله، ولا يوجد خلافات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، وطبيعي إن المجلس يدخل في صدمة بعد الحكم على مرتضى منصور".

أضاف: "المختلفون مع مرتضى منصور، أو المؤيدين له، نحتاج إلى التكاتف في الوقت الحالي من أجل عدم هدم كيان ضخم مثل نادي الزمالك"

واختتم: "يتبقى 26 يوما، وسيتواجد مرتضى منصور معنا، محتاجين نوحد الصف في الوقت الحالي وسواء مختلف مع مرتضى أو مؤيد له هو رئيس نادي الزمالك"