ستولتنبرج: حان الوقت لانضمام فنلندا والسويد للناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، دعوته لتركيا والمجر السماح لفنلندا والسويد بالانضمام للتحالف العسكري.

وقال ستولتنبرج في هلسنكي، بجانب رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين: "حان وقت التصديق على عضوية فنلندا والسويد والترحيب بهما بصورة كاملة".

وأضاف ستولتنبرج أنه تم إحراز تقدم مع تركيا، كما أنه من المقرر عقد اجتماع لممثلي أنقرة وستوكهولم وهلسنكي في بروكسل الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا بطلب للانضمام للناتو في مايو الماضي، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

مع ذلك، يجب أن تصدق كل دول الحلف على انضمام الدولتين للحلف، وتعرقل تركيا عملية الانضمام منذ عدة أشهر، وتطالب بإجراء تغيرات تشريعية على خلفية ما يتردد أن السويد تتعاطف وتأوي من تصفهم تركيا بالإرهابيين الأكراد.

وقال ستولتنبرج إن فنلندا والسويد قامتا بالإيفاء بشروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أنقرة الصيف الماضي.

وأشارت مارين إلى أن برلمان المجر لم يوافق بعد على توسيع الناتو، ولكن بوادبست أعربت عن دعمها لعملية الانضمام، ولم تعرض أي مطالب.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال ستولتنبرج إن دول الناتو اتفقت على أن كييف "سوف تصبح عضوا بالتحالف" على المدى البعيد، ولكن التركيز الحالي هو توفير الدعم لكييف لتدافع عن نفسها أمام روسيا.