 الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لـ«أريحا» والمستوطنون يواصلون عدوانهم في نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لـ«أريحا» والمستوطنون يواصلون عدوانهم في نابلس

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 9:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 9:09 م

واصل الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الحصار المفروض على مخيم "عقبة جبر" في محافظة "أريحا" شرق الضفة الغربية، منذ الهجوم الذي أسفر أمس الاثنين عن مقتل مستوطن.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال اعتقل شابين فلسطينيين من قرية "مرج غزال"، شمال أريحا على خلفية الهجوم.

وفي "نابلس" بشمال الضفة الغربية، أصيب مواطنان فلسطينيان، في هجوم للمُستوطنين ببلدة حوارة، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المستوطنين اعتدوا على عدد من المواطنين وهاجموا سياراتهم على شارع حوارة الرئيسي بالحجارة.


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