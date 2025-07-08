المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق اثنين من كبار زعماء طالبان في أفغانستان

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال اليوم الثلاثاء بحق الزعيم الأعلى لحركة طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان بتهمة اضطهاد النساء والفتيات منذ الاستيلاء على السلطة قبل نحو 4 أعوام.

كما تتهم المذكرتان، الزعيمين في حركة طالبان باضطهاد "أشخاص آخرين غير متوافقين مع سياسة طالبان على أساس النوع أو الهوية أو التعبير عن النوع الاجتماعي، وعلى أسس سياسية ضد أشخاص يعتبرون أنهم حلفاء للفتيات والنساء".

وأصدرتا مذكرتا الاعتقال ضد الزعيم الأعلى لطالبان هبه الله أخوند زادة ورئيس المحكمة العليا الأفغانية عبد الحكيم حقاني.