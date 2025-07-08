46 مليون دولار خسائر إيران في المباني السكنية خلال هجمات إسرائيل

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أعلنت إيران، أن حجم الأضرار التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية على المباني السكنية تبلغ نحو 4 تريليونات تومان (46 مليون دولار).

وقال نائب رئيس مؤسسة الإسكان الإيراني مجيد جواد، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن الفرق التابعة للمؤسسة قامت بتقييم المباني المتضررة منذ اليوم الأول الهجمات الإسرائيلية، وفق وكالة الأناضول.

وأفاد بأن عدد المباني المتضررة بلغ نحو 400 ألف، لافتا إلى تفاوت الأضرار ما بين الجزئي والمدمرة بالكامل.

وأضاف أن التقديرات الأولية لحجم الأضرار تتراوح بين 3 – 4 تريليونات تومان (46 مليون دولار).

وكان رئيس مؤسسة الإسكان الإيرانية غلام رضا صالحي، أوضح في 27 يونيو الماضي، أن أكثر المدن المتضررة بالهجمات الإسرائيلية هي طهران وتبريز.

وفي 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.