إيران تكذب ترامب: لم نرسل طلبا لعقد لقاء مع واشنطن

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نفت وزارة الخارجية الإيرانية ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب طهران عقد لقاء مع واشنطن من أجل التفاوض.

وبحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، نشر متحدث الخارجية إسماعيل بقائي بيانا خطيا، الثلاثاء، بشأن هذا الموضوع.

وقال بقائي في البيان: "لم نرسل أي طلب إلى الولايات المتحدة من أجل عقد لقاء".

والاثنين، قال الرئيس الأمريكي، إن إدارة طهران طلبت عقد لقاء من أجل التفاوض.

وفي 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.