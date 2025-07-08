نفت وزارة الإعلام السورية، ما ورد في بعض التقارير الإعلامية بشأن عقد اجتماعات بين الرئيس أحمد الشرع ومسئولين إسرائيليين، خلال زيارته للإمارات.

وقال مصدر في وزارة الإعلام، مساء الثلاثاء: «لا صحة لما يتم تداوله بشأن انعقاد أي جلسات أو اجتماعات بين الرئيس أحمد الشرع ومسئولين إسرائيليين».

من جهتها، نفت صحيفة «يسرائيل هيوم» صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاء جرى في أبو ظبي بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانجبي، والرئيس السوري أمس الإثنين، بهدف بحث مساعي تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن هانجبي كان موجوداً ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في اليوم نفسه، ما ينفي إمكانية مشاركته في أي اجتماع داخل الإمارات.

وأمس الاثنين، وصل الشرع، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جولة خليجية بدأها من أبو ظبي، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، تناولت تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الشرع وبن زايد بحثا سبل التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

من جهته، قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، إن المحور الاقتصادي والتنموي كان في صلب لقاء الشرع وابن زايد، مضيفاً أن نجاح هذا الملف كفيل بوضع سوريا على طريق التعافي والازدهار.