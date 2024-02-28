ترامب يفوز على هيلي في الانتخابات التمهيدية بولاية ميشيجان

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية ميشيجان، كما كان متوقعا، حسبما ذكرت محطتا (سي إن إن) و(إن بي سي) الأمريكيتان مساء الثلاثاء بناء على توقعاتهما الخاصة.

وتعرضت منافسة ترامب نيكي هيلي لهزيمة واضحة، كما كان متوقعا. وكان الاثنان يفصل بينهما 30 نقطة مئوية بعد فرز حوالي 10% من الأصوات.

وخاض ترامب وهيلي منافسة أخرى لنيل ترشيح حزبهما في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

ويتعين على كل من يريد أن يصبح مرشحا رئاسيا في الولايات المتحدة أن يفوز أولا في الانتخابات التمهيدية الداخلية لحزبه. ثم يتم اختيار المرشحين رسميا في مؤتمرات الحزب في الصيف. ويُعقد مؤتمر ترشيح الحزب الجمهوري في يوليو.

وكانت هيلي قد خسرت بالفعل أمام ترامب في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر وساوث كارولينا. وتعتبر هيلي /52 عاما/ أكثر اعتدالا سياسيا وخطابيا إلى حد ما من منافسها.

ولم يعد ينظر إليها فعليا على أنها تتمتع بفرصة لهزيمة ترامب في السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري. ويحظى الرئيس السابق / 77 عاما / بدعم قوي بين قاعدة الحزب.

كما فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيجان، كما كان متوقعا، وفقا لتوقعات وسائل الإعلام الأمريكية. وليس لدى الرئيس الديمقراطي منافسة جادة في حزبه في السباق على الترشيح.

وتعتبر ميشيجان من الولايات المتأرجحة.