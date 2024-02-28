نتفليكس توقف قبول الاشتراكات عبر نظام دفع آبل

قررت شركة بث الأفلام عبر الإنترنت نتفليكس إلغاء اشتراكات المستخدمين الذين يسددون رسوم الاشتراك عبر نظام الدفع الخاص بشركة آبل، بهدف تجنب دفع 30% عمولة يتم دفعها لآبل.

وقال مومو تشاو المتحدث باسم نتفليكس لموقع فيرج الإخباري إن "الأعضاء المشتركين في الفئة الأساسية الذين كانوا يستخدمون آي تيونز كوسلة دفع" سيتم السماح لهم بالدفع المباشر لشركة نتفليكس باستخدام بطاقات الائتمان أو الاقتراض.

سيؤثر قرار منصة بث الأفلام الجديد على المستخدمين في دول مثل الولايات المتحدة وكندا.

يأتي قرار نتفليكس في حين تفرض آبل عمولة بنسبة 30% على أي مدفوعات يقوم بها المستخدمون إلى شركة أخرى غيرها عبر خدمات الدفع الخاصة بها. وأوقفت نتفليكس خدمة مستخدمي أجهزة نظام التشغيل آي.أو.إس التي تنتجها آبل منذ 2018 لنفس السبب، وهو ما دفع آبل فيما بعد لتخفيف العمولة بالنسبة لنتفليكس وعدد من التطبيقات الأخرى في 2021.

يذكر أن قواعد العمولة في آبل تمنحها حق الحصول على 30% من قيمة المدفوعات التي تتم عبر خدماتها لصالح شركات أخرى. وفي الشهر الماضي أمرت المحكمة العليا الأمريكية آبل بالسماح بتنزيل تطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة عبر متجرها الإلكتروني آب ستور، وذلك في دعوى الاحتكار التي أقامتها ضدها شركة إيبيك جيمز.