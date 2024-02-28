مصدر عسكري سوري: دفاعنا الجوي تصدى لصواريخ إسرائيلية وأسقطت معظمها

أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، في بيان تلقت وكالة (د.ب.أ) نسخة منه: "حوالي الساعة 21:35 من مساء اليوم /1835 بتوقيت جرينتش/ شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وذكر سكان محليون يعيشون جنوب العاصمة دمشق لوكالة (د.ب.أ): "أنهم شاهدوا عدة صواريخ تسقط في محيط مدينة السيدة زينب وبلدتي حجيرة ببيلا على أطراف مدينة السيدة زينب الشمالية وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عدد منها".

وأضاف السكان أن أحد الصواريخ استهدف مبنى وخلف أضراراً كبيرة وأن عدد من سيارات الإسعاف سمعت في المناطق المستهدفة".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن "إسرائيل أطلقت 4 صواريخ باتجاه جنوب العاصمة دمشق وقد تصدت الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعضها وأن الجهات المختصة تقوم بتقييم المناطق المستهدفة".

وكثفت إسرائيل غاراتها على العاصمة دمشق وريفها منذ مطلع العام الجاري.