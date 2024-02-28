جبريل الرجوب: عشرات الشهداء من الرياضيين وتدمير 23 منشأة رياضية في الحرب على غزة

دعا رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب لتكريم شهداء الرياضة الفلسطينية بتنظيم البطولة العربية للكارتيه باسم البطلة الشهيدة نغم أبو سمرة التي كانت تستعد للبطولة، وفقدت ساقيها ثم أرتقت شهيدة خلال العدوان على غزة.

وأشار الرجوب خلال كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى استشهاد عشرات الرياضيين وتدمير 23 منشأة رياضية فى الحرب على غزة.

وقال الرجوب : "نجتمع اليوم في ظرف غير مسبوق حيث يتعرض شعبنا الفلسطيني الذي هاجر من أراضيه منذ 76 عاما والقابع إما تحت الإحتلال في القدس والضفة وغزة فعلى مدار 145 لحرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة هناك أكثر من 30 ألف شهيد ثلثهم من الأطفال والنساء استشهدوا بقصف الطائرات والدبابات والقنص وهناك أطفال رضع قطع عنهم الأكسجين وهناك من قتل قصفا أو مات جوعا أو قضو محرومين من الدواء والغذاء والحقوق الإنسانية.

وأشار الرجوب إلى شهداء الحركة الرياضية الواعدين والذين غادروا بسن الإحتراف وفي سن الصعود وتوسيم الميدليات الذهبية، مؤكدا انه فقد حتى اليوم من لاعبي كرة القدم الناشئين والشباب 89 لاعب واعد منهم 25 من الأطفال بالإضافة إلى شهداء الطواقم الفنية والإدارية والذين بلغ عددهم حتى اللحظة 30 شهيد.

وأوضح:" رياضتنا بالضفة الغربية وقطاع غزة أصابها شلل تام بعد التدمير الشامل الذي طال منشآت رياضية لا تقدر بثمن والتي كانت متنفسا لشبابنا".

ونوه بأنه حتى الآن تم تدمير 23 منشأة شبابية ورياضية في غزة واستهدفت إسرائيل بشكل منظم مئات الأطفال الناشئين الذين فقدوا أطرافهم بسبب القصف العشوائي الإسرائيلي ليصبحوا من ذوي الإحتياجات الخاصة وكل هذا يحدث أمام أعين المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية.

وأكد الرجوب العزم على مواصلة العمل بكافة المحافل العربية والدولية في سبيل وضع حد لانتهاكات الإحتلال بحق الرياضة والرياضين في غزة المكلومة وفي الضفة الجريحة والمواصلة بلا كلل كافة للفعاليات والأنشطة من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة الفلسطينية ورسالتها الوطنية.

وأشار إلى أن المنظومة الرياضية الفلسطينية تسعى دائما لأن تكون جزء فاعل في المحيط العربي وترجمة ذلك في السنوات الأخيرة من خلال مختلف البرامج والأنشطة التي شاركت فيها فلسطين وإستضافتها.

كما طالب الرجوب كافة الإتحادات الدولية والقارية واللجان المختصة بفتح تحقيق في جرائم الإحتلال المتواصلة على شعبنا بفلسطين خاصة ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية بحق المدنيين والرياضة والرياضيين في فلسطين.