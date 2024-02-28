نقابة المهندسين في الإسكندرية تناقش الميزانية والقوائم المالية للعام المالي 2023

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية، لقاءً مفتوحًا لمناقشة الميزانية واستقبال استفسارات القوائم المالية التي تشمل "ميزانية النقابة الفرعية في الشاطبي، وميزانية مشروع مدينة المهندسين في برج العرب، وميزانية نادي المهندسين في سابا باشا للعام المالي المنتهي 2023، وموازنة العام المالي 2024".

وقال الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس فرع النقابة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النقابة يعمل من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن كل القرارات التي تم اتخاذها كانت لصالح أعضاء الجمعية العمومية، ومن أجل النقابة صاحبة الفضل الأول.

وأضاف "سعودي"، خلال كلمته في افتتاح جلسة الاستفسارات، أن النقابة بصدد عقد جمعية عمومية غدا الأربعاء؛ لمناقشة كل الموضوعات المرتبطة بالميزانية، والموازنة في حضور المراقب المالي، والإدارة المالية بالكامل، وأعضاء مجلس النقابة.

وأكد أن الميزانية متاحة لكل أعضاء الجمعية العمومية، لافتًا إلى أنه في حال الرغبة للاطلاع على أية مستندات فهي متاحة لجميع المهندسين.

من جانبه ناقش المراقب المالي من خلال عرض تقديمي الميزانية من إيرادات ومصروفات وأرباح عام 2023، وما قبلها لكل اللجان بنقابة المهندسين في الإسكندرية، ونادي المهندسين سابا باشا، ومدينة المهندسين في برج العرب.

وتم في نهاية الجلسة، الاستمتاع إلى كل الاستفسارات بعد عرض الميزانية، والإجابة عليها بالكامل.

وحضر الجلسة أعضاء مجلس النقابة وهم "صلاح حامد، والمهندس محمد فتح الباب، والدكتور حسن لطفي، والمهندس كريم عزت، والدكتور مصطفى الحضري، والدكتورة هبة مغربي، والمهندس وليد ماضي، والمهندس محمد قبيصي، والمهندس محمد سعيد".