الأعضاء الجدد بمجلس النواب في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني يؤدون اليمين الدستورية

أدى الأعضاء المنتخبون حديثا بالجمعة الوطنية (مجلس النواب) في إقليم "خيبر باختونخوا" الباكستاني اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، وسط ضجة أثارها أعضاء من حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية في المجلس التشريعي.



وتم تأجيل الجلسة لأكثر من ساعة، بسبب ضجة أثارها عمال حزب "حركة الإنصاف الباكستانية". وواجه النواب الجدد صعوبات في دخول قاعة المجلس، بحسب صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الأربعاء.



وشهد رئيس المجلس، مشتاق غني، مراسم أداء اليمين للنواب الإقليميين المنتخبين حديثا.



وتردد أن أعضاء حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" ألقوا حذاء على النائبة عن حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز"، سوبيا شهيد ، قبل بدء جلسة مجلس النواب بإقليم "خيبر-باختونخوا"، ورددوا هتافات ضد النائبة التي تنتمي للمعارضة.