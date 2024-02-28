البنك المركزي الصيني يجري عملية مبادلة سندات بقيمة 5 مليارات يوان

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأربعاء عملية مبادلة سندات لتحسين مستوى السيولة في سوق السندات الدائمة.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة /شينخوا/ عن بيان البنك المركزي القول إن عملية مبادلة السندات البالغ أجلها 3 شهور كانت بقيمة 5 مليارات يوان (48ر703 مليون دولار) وشارك فيها حملة السندات الرئيسيين بعائد بلغ 1ر0%.



يذكر أن نظام مبادلة السندات يسمح للمتعاملين بمبادلة السندات الدائمة التي يمتلكونها بأوراق مالية من البنك المركزي. والسندات الدائمة هي أوراق مالية بعائد ثابت وليس لها أجل استحقاق، وغير قابلة للاسترداد ولكنها تمنح حامليها تدفقا ماليا منتظما من خلال العائد المستحق عليها.



من ناحية أخرى، ضخ بنك الشعب الصيني اليوم 324 مليار يوان (59ر45 مليار دولار) لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% عبر عمليات إعادة الشراء العكسية، وضخ أمس 384 مليار يوان وفقا لنفس الآلية.



وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.