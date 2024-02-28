مسئولة بمنظمة الصحة العالمية: الصراع غزة أحد أكبر التحديات بالمنطقة في التاريخ الحديث

أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان حسن بلخي، اليوم الأربعاء، أن الأحداث الدائرة في قطاع غزة تمثل أحد أكبر التحديات بالمنطقة في التاريخ الحديث، في خضم ما يواجهه القطاع من أزمة بالغة في النظام الصحي ومقتل وإصابة الآلاف ونزوح مئات الآلاف.

وأضافت المديرة الإقليمية، في الكلمة الافتتاحية أمام "الاجتماع التقني العالمي بشأن الأمراض غير السارية في الأوضاع الإنسانية" والمنعقد في الدنمرك: "يمثل النزاع الدائر في قطاع غزة إحدى أكثر الأزمات إثارة للتحدي في تاريخ الإقليم الحديث".

وأضافت: "استنفد الصراع النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من نقص الموارد، حيث لقي الآلاف حتفهم أو أُصيبوا بجروح ونزح أكثر من مليون وستمائة ألف شخص، منهم 350 ألف شخص يعانون من حالات مزمنة".

وتطرقت مسئولة منظمة الصحة أيضا إلى الصراع الدائر في السودان وتأثيره على النظام الصحي الذي أكدت أنه وصل إلى نقطة الانهيار.

وقالت: "قبل الحرب كان السودان يشهد إصلاحا قويا للنظام الصحي، لكن مع دخوله الشهر العاشر من الصراع، وصل النظام الصحي فيه إلى نقطة الانهيار".

وأضافت أنه منذ اندلاع القتال بالسودان في منتصف أبريل نيسان تحققت منظمة الصحة العالمية من 60 هجوما تعرضت له مرافق الرعاية الصحية، وأدَّى إلى وقوع 34 وفاة و38 إصابة في صفوف القوى العاملة الصحية.