في أول تعليق على مشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، قال الاتحاد الأوروبي إن العالم الحر بحاجة إلى زعيم جديد وعلينا قبول هذا التحدي، بحسب ما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل.

وألغى البيت الأبيض المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا عقده بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني بعد مشادة وقعت بينهما في المكتب البيضاوي.

وبحسب قناة الحرة الأمريكية، فإنه لن يكون هناك توقيع على اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف.

وذكرت وكالة رويترز نقلا مسئول بالبيت الأبيض القول إن زيلينسكي غادر مقر الرئاسة الأمريكية في وقت مبكر بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع ترامب.

وجاء ذلك بعد أن شهد اللقاء بين الرجلين مشادة كلامية استغرقت عدة دقائق بين ترامب وزيلينسكي.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن زيلينسكي "قلل من احترام" الولايات المتحدة في المكتب البيضاوي.