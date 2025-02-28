روسيا تعرض استعادة الروابط الجوية المباشرة مع أمريكا خلال المحادثات بإسطنبول

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن البلاد عرضت على الولايات المتحدة استعادة الروابط الجوية المباشرة بين الدولتين خلال أحدث جولة من المشاورات مع واشنطن.

والتقى دبلوماسيون أمريكيون وروس في إسطنبول، أمس الخميس، لمناقشة تطبيع عمليات سفارتيهما التي عرقلتها عدة جولات من طرد الدبلوماسيين في السنوات الماضية.

وأشادت وزارة الخارجية الروسية بالمحادثات باعتبارها "مهمة وشبيهة بمحادثات الأعمال التجارية"، ولفتت في بيان إلى أنه "تم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان تمويل بلا عوائق لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية على أساس متبادل وتوفير ظروف ملائمة للدبلوماسيين كي يؤدوا مهامهم".

وذكرت الوزارة أنها عرضت على الولايات المتحدة أيضا "دراسة احتمال استعادة المرور الجوي المباشر. ولم تدل بأي تفاصيل بشأن الإطار الزمني، ولم يرد تعليق فوري من واشنطن بشأن هذه المسألة.

يذكر أن الولايات المتحدة والدول الغربية قطعت الروابط الجوية مع روسيا في إطار مجموعة من العقوبات التي تم فرضها على موسكو بعد شن غزوها الشامل على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وسبقت جولة اسطنبول، محادثات بين كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والروس في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق الشهر الجاري لمناقشة تحسين العلاقات والتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا - وهي المحادثات التي تعكس تغييرا كبيرا وسريعا في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.