تمكنت مباحث كفر الشيخ من القبض على عامل مزرعة أشعل النيران في منزل بقرية دمرو الحدادي بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ؛ ما أسفر عن تفحم شخصين و4 رؤوس ماشية.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حريق داخل منزل بأرض زراعية ناحية دمرو الحدادي بدائرة مركز سيدي سالم، حيث انتقل رجال الحماية المدنية والإسعاف والنجدة، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

وتبين نشوب الحريق في منزل مكون من 3 حجرات بالطوب البلوك الأبيض، وملحق به حظيرة مواشي ومسقوفة بالعروق الخشبية وقش الأرز داخل الأراضي الزراعية، وتبين تفحم جثة مالك المنزل "ش. م." 28 عاما، عاطل، وبجواره جثة متفحمة لـ"أ. م." 36 عاما، عاطل.

وتبين وجود موقد بوتاجاز صغير الحجم يوجد عليه آثار حريق، وأنبوبة بوتاجاز كبيرة، ونفوق 4 رؤوس ماشية، وحصان، وسقوط السقف بالكامل على أرضية المنزل بعد احتراقه. تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت تحرياته عن أن وراء ارتكاب الواقعة "ل. س." 33 عاما، عاملا بمزرعة المجني عليه الأول، ومحكوم عليه في 4 أحكام قضائية ما بين تبديد وضرب.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحرق المنزل، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه الأول لمطالبته بأجره الشهري، وامتناع الأول عن دفع ذلك الأجر، فقام بالتعدي عليه بآلة حادة "بلطة" على رأسه؛ فأغشى عليه، وأثناء محاولة المجني عليه الثاني الإمساك به؛ قام بالتعدي عليه بذات الآلة واستولى على 1000 جنيه من المجني عليه الأول، وقام بدفع موقد الغاز المشتعل عليهما، وتخلص من الآلة المستخدمة بإلقائها في أحد المصارف المجاورة، وإعطاء المبلغ المالي لزوجته؛ لسداد ديونه.

تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين بعد تشريحهما لمعرفة سبب والوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.