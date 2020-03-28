مرتضى يعلن موقفه بشأن تخفيض رواتب لاعبي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقفه تجاه إمكانية تخفيض رواتب اللاعبين، على خلفية تعليق النشاط الرياضي، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال مرتضى، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "أنا أستاذ قانون، لا أحتاج للجنة لمناقشة ثغرات عقود اللاعبين لتخفيض عقودهم، هذا كلام فارغ".

وأضاف: "ما يتبقى للاعبين في النادي 10 ملايين جنيه، لقد استقبلت في منزلي بعض لاعبي فريق الطائرة من أجل حل مشكلة بسيطة وبالفعل انتهت".

وأشار: "إذا أعلنت اللجنة المؤقتة أو وزارة الشباب والرياضة، قرارا بعدم حصول اللاعبين على باقي مستحقاتهم، وإلغاء الدوري، حينها نفكر في الأمر، على الرغم أننا بالفعل صرفنا معظم مستحقات اللاعبين".

واختتم: "الزمالك لا يعاني من أزمة مالية، ولكن لدينا أزمة في السيولة، يتبقى لنا مستحقات لدى الشركة الراعية والاتحاد الإفريقي واللجنة الخماسية وبعض البنوك، ومع ذلك وجدت حلولًا والجميع أخذ مستحقاته".