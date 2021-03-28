إصابة طفل بنزيف بالمخ بعد سقوطه من أعلى سلم منزله في الدقهلية

أصيب طفل بنزيف في المخ واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بقرية "الحصاينة" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفل "حسام لبيب السيد لبيب " ۷ سنوات طالب، ومقيم طرف أسرته بقرية "الحصاينة" دائرة المركز مصابا باشتباه مابعد الإرتجاج واشتباه نزيف بالمخ ( إدعاء سقوط من علو) وتم تحويله الى مسشتفى المنصورة الدولي.
بانتقال ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والده المدعو "لبيب السيد لبيب" ۳۸ فلاح، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال نزول نجله من أعلى سلم المنزل اختل توازنه وسقط أرضا؛ ما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧١٥ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة.