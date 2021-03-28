إصابة طفل بنزيف بالمخ بعد سقوطه من أعلى سلم منزله في الدقهلية

أصيب طفل بنزيف في المخ واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بقرية "الحصاينة" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفل "حسام لبيب السيد لبيب " ۷ سنوات طالب، ومقيم طرف أسرته بقرية "الحصاينة" دائرة المركز مصابا باشتباه مابعد الإرتجاج واشتباه نزيف بالمخ ( إدعاء سقوط من علو) وتم تحويله الى مسشتفى المنصورة الدولي.

بانتقال ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والده المدعو "لبيب السيد لبيب" ۳۸ فلاح، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال نزول نجله من أعلى سلم المنزل اختل توازنه وسقط أرضا؛ ما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧١٥ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة.