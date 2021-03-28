 غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حرام في دير مواس - بوابة الشروق
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غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حرام في دير مواس

قافلة طبية
قافلة طبية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 2:13 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 2:13 م

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية بني حرام التابعة لمركز دير مواس، وذلك خلال يومي 29 و30 من مارس الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين من أهالي القرية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.


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