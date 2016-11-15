تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طالب طب المنيا لأبريل المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج، ومحمد طلعت وكيل النيابه، وأمانة سر على حسن، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين، بقتل طالب كلية الطب بجامعة المنيا ثأرا، إلى جلسة اليوم الثالث من شهر أبريل المقبل لسماع الشهود.

وكان المستشار أبوالوفا عيسى، المحامي العام، لنيابيات شمال المنيا، أحال المتهمين 4 متهمين بدائرة مركز سمالوط شرق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل طالب كلية الطب 21 سنة، جامعة المنيا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خصومة ثأرية توفي فيها شقيقهم، وأعدوا له أسلحة بيضاء، في 18 يوليو 2020.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا بقيام مجهولين باستدراج طالب بكلية الطب، أثناء انتظار خروج شقيقة من الامتحان، إلى ممر إحدى المولات التجارية، وقاموا بذبحه وطعنه عدة طعنات، أمام المارة ثأرا، ما أدي إلى وفاته في الحال.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم التعرف على المجني عليه، والمتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.