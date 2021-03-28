816 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال شهرين

سجلت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال يناير وفبراير الماضيين، 816 مليون دولار بنسبة نمو 17%، مقارنة بنفس الفترة في 2020، بحسب بيان للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اليوم.



وتوقع المجلس في حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء فى تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا، استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 و17% خلال الفترة القادمة.



وأشار المجلس إلى نمو أداء صادرات معظم سلع الصناعات الكيماوية، مثل منتجات الكيماويات العضوية والتي حققت نموا بـ47% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفعت قيمتها التصديرية من 63 مليون دولار في 2020 إلى 75 مليون دولار لعام 2021.



وكذلك المواد اللاصقة بنسبة نمو 47%، ومنتجات الأسمدة التى حققت ارتفاعا فى صادراتها بنسبة 26%، والأحبار والدهانات بنفس النسبة أيضاً، ومنتجات اللدائن والبلاستيك بنسبة نمو 21%.



فيما أوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن تركيا تتصدر الأسواق المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية محققة نمو بنسبة 29% بصادرات 180 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين، بما قيمته 139 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ70 مليون دولار وبنسبة نمو 25% للفترة المقارنة، وفرنسا بـ53 مليون دولار بنمو 14%، والبرازيل بـ38 مليون دولار بنسبة نمو 137%، واليونان بـ33 مليون دولار بنمو 73%، والسعودية 30 مليون دولار بنمو 14%، والأرجنتين 24 مليون دولار بنسبة نمو تعدت 170%.



وأكد أبو المكارم تنوع الأسواق المستقبلة لصادرات الصناعات الكيماوية ونمو الصادرات المصرية فى الأسواق المستهدفة، مثل دول أمريكا اللاتينية، مستفيدين من تطبيق اتفاقية الميركسور وغيرها من الاتفاقيات التجارية.