تعادل أولمبي الشلف وشبيبة الساورة في الدوري الجزائري

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خطف أولمبي الشلف التعادل من مضيفه شبيبة الساورة 2 /2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الجزائري.

وتقدم شبيبة الساورة في الدقيقةالعاشرة بهدف سجله يوسف زحزوح لاعب أولمبي الشلف بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف عمر أدرار الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 81 سجل محمد سويبع هدف تقليص الفارق لأولمبي الشلف، قبل أن يدرك عبد العزيز ليت التعادل في الدقيقة 89.

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع أولمبي الشلف رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل مولودية الجزائر مع مضيفه بارادو 1 /1 ، ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

وتقدم يسري بوزوق لبارادو في الدقيقة 52، قبل أن يدرك سامي فريوي التعادل لمولودية الجزائر في الدقيقة 77.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع بارادو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع.

وضمن منافسات المرحلة 23 أيضا، فاز شبيبة القبائل على مضيفه اتحاد بسكرة 1 / صفر

وسجل محمد واتارا هدف المباراة الوحيد لشبيبة القبائل في الدقيقة 16.

ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد اتحاد بسكرة عند 33 نقطة في المركز التاسع.