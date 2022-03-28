أحمد رفعت: سأفكر في عرضي الأهلي والزمالك في هذه الحالة!

كشف أحمد رفعت، جناح نادي فيوتشر، عن حقيقة ما يتردد حول رحيله عن فريقه بنهاية الموسم الجاري، من أجل الانضمام لأحد القطبين في ظل الأنباء عن دخول مسؤولي الأهلي والزمالك في مفاوضاته معه.

وقال رفعت في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «كل الأحاديث بخصوص العروض مع وكيلي نادر شوقي، ولا يخبرني بشيء سوى عند التأكد بنسبة 100%».

وشدد: «في الوقت الحالي ليس هناك أي مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك، وليس أنا صاحب قرار في الوقت الحالي بالرحيل عن فيوتشر، وأي لاعب يتواجد في الأهلي والزمالك شيء كبير جدًا».

وأتم: «أي لاعب في حالة تلقيه عرضًا رسميًا من الأهلي أو الزمالك أكيد سأهتم وأفكر، وأنا على مسافة واحدة بين الفريقين وأقرب لفيوتشر».