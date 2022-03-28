 أحمد رفعت: سأفكر في عرضي الأهلي والزمالك في هذه الحالة! - بوابة الشروق
الإثنين 28 مارس 2022 3:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

أحمد رفعت: سأفكر في عرضي الأهلي والزمالك في هذه الحالة!

الشروق
نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 2:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 2:55 ص

كشف أحمد رفعت، جناح نادي فيوتشر، عن حقيقة ما يتردد حول رحيله عن فريقه بنهاية الموسم الجاري، من أجل الانضمام لأحد القطبين في ظل الأنباء عن دخول مسؤولي الأهلي والزمالك في مفاوضاته معه.

وقال رفعت في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «كل الأحاديث بخصوص العروض مع وكيلي نادر شوقي، ولا يخبرني بشيء سوى عند التأكد بنسبة 100%».

وشدد: «في الوقت الحالي ليس هناك أي مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك، وليس أنا صاحب قرار في الوقت الحالي بالرحيل عن فيوتشر، وأي لاعب يتواجد في الأهلي والزمالك شيء كبير جدًا».

وأتم: «أي لاعب في حالة تلقيه عرضًا رسميًا من الأهلي أو الزمالك أكيد سأهتم وأفكر، وأنا على مسافة واحدة بين الفريقين وأقرب لفيوتشر».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك