وزير الاقتصاد الألماني: مجموعة السبع ترفض طلب بوتين دفع ثمن الغاز بالروبل

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الإثنين، إن الاقتصادات الرائدة في العالم ترفض مطالب روسيا بدفع ثمن الغاز المستورد منها بالروبل.



وفي تصريحات عقب اجتماع عبر الإنترنت مع وزراء الطاقة في مجموعة السبع، الذي ترأسه هابيك ،قال إن الوزراء اتفقوا على أن مطالب الدفع بالروبل هي "انتهاك أحادي الجانب وواضح للعقود القائمة".



كما قال إن العقود المبرمة لا تزال سارية. وقال: "هذا يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول".



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال الأسبوع الماضي إنه سوف يتعين على "الدول غير الصديقة" دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، في خطوة تهدف على ما يبدو لدعم العملة المحلية المتعثرة.



وقال هابيك: "محاولة بوتين لتقسيمنا واضحة ... لن ننقسم، كما أن رد دول مجموعة السبع واضح: سوف يتم احترام الاتفاقيات".



من جهته، أوضح مجددا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن روسيا ستصر على أن تدفع الدول الأوروبية بالروبل وليس باليورو مثلما هو الحال حاليا.



ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قامت الدول الأوروبية بتحركات سريعة لتخفيف اعتمادها على وارادات الطاقة الروسية.



وتحاول فرنسا الآن الحصول على امدادات إضافية من الغاز والنفط من دول الخليج عوضا واردات الطاقة من روسيا ، حسبما صرح وزير الخارجية جان إيف لو دريان .



ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن بيسكوف قوله إنه توجد سوق "في جنوب شرق آسيا ، وفي الشرق".



وكان بيسكوف يرد على إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس بأن حكومته سوف تتحرك " بشكل سريع"، لإنهاء اعتماد ألمانيا على واردات الطاقة الروسية.



وحتى الان استمرت روسيا في تسليم أوروبا الكميات المتفق عليها من شحنات الغاز غير منقوصة،رغم حربها على أوكرانيا والعقوبات الني فرضها الغرب .



ولدى سؤاله اليوم عن الاستعدادات في حال إقدام روسيا على وقف توريد الطاقة بالكامل ، قال هابيك "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات".



وقال الوزير الألماني إن الحكومة تواصل العمل على كيفية التعامل مع هذا السيناريو منذ بداية العام".