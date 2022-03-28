قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تدين ما أسماه "الهجوم الإرهابي الأخير" في إسرائيل، وذلك عقب هجوم بإطلاق النار في مدينة الخضيرة، أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وإصابة عدد آخر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، عقب اجتماع سداسي بمدينة النقب، الاثنين، إن هذا اللقاء الذي عقد اليوم لم يكن ممكنا قبل سنوات قليلة.

وأشار إلى أن اتفاقات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والطاقة باتت تجمع إسرائيل بالبحرين والمغرب، موضحًا أن اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول المنطقة لا تلغي ضرورة التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.

ولفت إلى إطلاق عمل التعايش الديني لتعزيز التسامح، معبرًا عن تطلع بلاده لتوسيع دائرة الأصدقاء، وفق تعبيره.