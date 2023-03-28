منتخب الكونغو يحقق انتصارا صعبا أمام جنوب السودان بتصفيات كأس أمم أفريقيا

حقق منتخب الكونغو انتصارا بشق الأنفس أمام منتخب جنوب السودان وتغلب عليه 1 / صفر، مساء الاثنين، في الجولة الرابعة من مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن جابرييل تشاربينتيه مهاجم بارما الإيطالي خطف هدف الفوز للكونغو في الثواني الأخيرة قبل صافرة النهاية.

واحتل منتخب الكونغو بذلك المركز الثاني في المجموعة السابعة بالتصفيات رافعا رصيده إلى ست نقاط، ومتأخرا بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب مالي الذي يلتقي منتخب جامبيا غدا الثلاثاء.

واستهل منتخب الكونغو مشواره في التصفيات بالخسارة أمام مالي ثم فاز على جامبيا قبل أن يخسر في الجولة الثالثة أمام جنوب السودان 1 / 2 يوم الخميس الماضي، لكنه ثأر اليوم لتلك الهزيمة.