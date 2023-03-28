ضبط 1000 لتر سولار و189 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع غير المرخصة؛ لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمي مدير

الرقابة التموينية، بمركزي دمنهور، وبدر أسفرت عن ضبط أسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء ومخابز مخالفة ولحوم فاسدة.

وضبطت الحملة بمركز دمنهور، 10 أجولة أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء، ومخبزين سياحيين بدون ترخيص، و3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركز بدر تم ضبط 189 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، ومحل جزارة يبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1000 لتر سولار قبل البيع في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.