لندن: روسيا تكبدت خسائر فادحة في محاولاتها للاستيلاء على أفدييفكا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها اليومي عن الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في هجماتها على مدينة أفدييفكا بمنطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا.

ويعتقد أن فوجا واحدا فقد نسبة كبيرة من مركباته المدرعة في محاولة تطويق أفدييفكا، وهي مدينة تحاول موسكو تطويقها والسيطرة عليها، من الجنوب.

وقال المحللون إن الفوج جزء من تشكيل للجيش تم تكوينه خصيصا لدعم الحرب على أوكرانيا.

وهناك مؤشرات على أن الفوج يعاني من ضعف الانضباط والروح المعنوية، ويعتقد أن الجنود تدربوا في بيلاروس، ومن المرجح أن تكون قوتهم القتالية محدودة للغاية.

وقالت الوزارة، إن الخسائر ربما ترجع إلى حد كبير إلى أخطاء تكتيكية في ساحة المعركة، كما كان الحال أيضا في القتال من أجل بلدة ووهليدار، في دونيتسك أيضا.

وتحاول روسيا السيطرة على دونيتسك، التي تشكل مع لوهانسك منطقة دونباس، وهي واحدة من مناطق أوكرانيا التي يسعى الكرملين إلى الاستيلاء عليها.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يومية عن مسار الحرب منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا العام الماضي.

وتهدف لندن إلى مواجهة الرواية الروسية بشأن الحرب، وتتهم موسكو الحكومة البريطانية بشن حملة تضليل عن الحرب.