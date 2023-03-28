البديوي يؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون الخليجي وأوكرانيا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي على أهمية علاقات التعاون بين مجلس التعاون وأوكرانيا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الاثنين أن البديوي أكد خلال لقاء مع سفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترنكو في مقر الأمانة العامة بالرياض مساء الاثنين، على "أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وأوكرانيا".

وأوضح أن ذلك يأتي "في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في (تشرين الثاني) نوفمبر 2017، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول المجلس وأوكرانيا في (حزيران) يونيو 2022".

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية أوضح البديوي"أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وذلك وفق ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 (ديسمبر 2022)"، بحسب "واس".

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والزيارات الناجحة التي قام بها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، إلى روسيا وأوكرانيا، ودعم دول مجلس التعاون لجهود وقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات".

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الخليجية - الأوكرانية بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر القضايا الإقليمية والدولية.