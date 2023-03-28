طارق الشناوي: حسن البنا أول من تبنى مصطلح الحلال والحرام في الفنون

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن تطبيق الأحكام الدينية على الفن؛ لن يسمح بوجوده على الإطلاق، موضحا أن الفن ليس ضد الدين، لكن في نفس الوقت؛ لا يقيم وفق معايير دينية.

وشدد خلال برنامج «استجواب» المذاع عبر فضائية الشمس، مساء الإثنين، على ضرورة تنحية الدين جانبا عن الفن، منوها أن تعليمات الله أرقى وأعظم من الموضوعات والقضايا التي تتناولها السينما والدراما.

وتابع: «لو طبقنا الدين حرفيا؛ هنلغي 90% على الأقل من أغانينا لتضمنها كلمة حبيبي، وكذلك فن الباليه الذي لا يتوافق مع النظرة الدينية والأخلاقية».

وتابع أنه لا يوجد في الفن حلال وحرام، مشيرا إلى أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين؛ هو أول من تبنى مصطلح الحرام والحلال في الفن، ومن ثم تناقله من بعده رجال الدين، معقبا: «لا يصح تطبيق معايير الدين على الفن؛ لن يصبح فنا».

وأكد أن الفن؛ لا يتعارض مع الدين والأخلاق، لكن لا يقيم بالمعايير الأخلاقية، موضحا أن وحدة قياس الفن؛ علم الجمال والإستطيقا؛ لا يمكن بدوره أن يكون ضد مبادئ الأخلاق أو الدين.