لافروف: كييف تظهر استعدادها للتدخل في جمهورية ترانسنيستريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الأوكرانية تظهر استعدادها للتدخل في جمهورية ترانسنيستريا، بما في ذلك باستخدام القوة.

وأضاف لافروف "تؤدي القيادة الأوكرانية أيضا دورها التخريبي السلبي للغاية، حيث تقف بوضوح إلى جانب مولدوفا في انتهاك لمركزها الوسيط، وتدعم سلطات كييف سياستها العدائية والمدمرة تجاه ترانسنيستريا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأردف وزير الخارجية الروسي مشددا: "أود أن أكرر أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن أمن ترانسنيستريا بالتوافق التام مع التفويض الممنوح لقواتنا، وسوف نسترشد بهذا التفويض".

وتم إدخال قوات حفظ السلام الروسية إلى منطقة الأعمال العدائية في 29 يوليو 1992، وفقا لاتفاقية مبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح في ترانسنيستريا، التي وقعها الرؤساء في 21 يوليو 1992.. من روسيا ومولدوفا في حضور زعيم ترانسنيستريا.

وقالت وزارة الأمن في ترانسنيستريا في 9 مارس إنه تم تفادي هجوم إرهابي، تم التخطيط له لاستهداف كبار المسؤولين في الجمهورية ووفد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زار الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وكان مخططو الهجوم يتآمرون لتفجير سيارة مفخخة في وسط تيراسبول، عاصمة ترانسنيستريا.. وقال مسؤولون إن اثنين من المشتبه بهم تم اعتقالهما، وأن أحدهما قدم بالفعل أدلة، وقال رئيس ترانسنيستريا فاديم كراسنسيلسكي إن جهاز الأمن الأوكراني هو الذي أعد المؤامرة.