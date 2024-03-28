سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال تعاملات، اليوم الخميس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز أحدث رقم قياسي له، والذي سجله في الأسبوع الماضي، لتواصل ارتفاعها منذ أسابيع مدفوعة بالرهان على الخفض المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية من ناحية واشتداد التوترات الجيوسياسية في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر المعدن الأصفر ارتفع اليوم بنسبة 4ر1% إلى 50ر2225 دولارا للأوقية، مضيفة أن التوقعات بشأن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة إيجابية بالنسبة للذهب، لكن الارتفاعات الأخيرة للأسعار خلال الشهر الماضي اتسمت غالبا بالتحركات الكبيرة، مع غياب أي محفزات خبرية تبرر هذه الارتفاعات، في الوقت الذي يحتشد فيه المستثمرون في سوق المعدن الأصفر.

وأدى استمرار الحرب في قطاع غزة الفلسطيني وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى جبهة الحرب الروسية الأوكرانية ، إلى تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ استثماري، في الوقت الذي تدعم فيه مشتريات البنوك المركزية للذهب الأسعار التي وصلت إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي رغم ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و51 دقيقة ظهرا بتوقيت نيويورك ارتفع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 2ر1% إلى 22ر2220 دولارا للأوقية.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي بنسبة ملحوظة مدعومة بالمكاسب القوية للأسهم وتوقعات استمرار تراجع معدل التضخم.

وارتفع مؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلكين الصادر اليوم الخميس إلى 4ر79 نقطة مقابل 5ر76 نقطة خلال الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ارتفاع القراءة النهائية للمؤشر خلال الشهر الماضي عن القراءة الأولية بمقدار 9ر2 نقطة هو أكبر زيادة شهرية له منذ اغسطس 2022.

كما عادت المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة إلى الارتفاع خلال الشهر الماضي بعد تراجعها خلال الشهر السابق، لتضيف مؤشرا جديدا على تحسن سوق المساكن الأمريكية.

وارتفع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 6ر1% شهريا خلال الشهر الماضي إلى 6ر75 نقطة، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 5ر1% فقط.