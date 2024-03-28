شب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجيزي بطنطا، مساء اليوم، مما أدى إلى احتراق محتويات الشقة دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في إحدى الوحدات السكنية بشارع السواح بمنطقة العجيزى أول طنطا.

وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم التعامل معه وإخماده من قبل رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي دون حدوث إصابات، وتبين أن الشقة التي شب الحريق بها كانت خالية من ساكنيها وأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة ومعرفة سبب الحريق، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.