الصين تلغي الرسوم المفروضة على واردات النبيذ الاسترالية

ألغت بكين الرسوم التي كانت مفروضة منذ فترة طويلة على النبيذ الأسترالي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، أنه ابتداء من غد الجمعة، لن يتم فرض رسوم تعويضية على النبيذ المستورد من استراليا. وأرجعت الوزارة قرارها إلى "التغيرات في وضع السوق بالنسبة للنبيذ في الصين".

مع ذلك، فإن الإعلان جاء بعد زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي لأستراليا الأسبوع الماضي، حيث تردد أنه تم مناقشة مسألة الرسوم خلال اللقاء.

وكانت الصين فرضت رسوما على المنتجات الزراعية الاسترالية المهمة خلال عام 2021، عقب أن دعت الحكومة في كانبرا لإجراء تحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا في الصين وحظرت شركة هواوي الصينية من بناء شبكة الجيل الخامس في استراليا.

كما فرضت الصين إجراءات ضد المنتجات الاسترالية مثل السلطعون.

ويشار إلى أن العلاقات بين كانبرا وبكين متوترة للغاية منذ فترة طويلة. وعززت الكثير من القضايا الشائكة رؤية القيادة الصينية بأن استراليا تساعد الولايات المتحدة في إبطاء صعود نجم الصين.