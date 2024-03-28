رئيس الحكومة اللبنانية ونظيرته الإيطالية يتطلعان لتطبيق قرار وقف إطلاق النار بغزة

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني محادثات مساء اليوم الأربعاء، في مستهل زيارة ميلوني للبنان، لتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان(يونيفيل).

وجاء في بيان صدر عقب اللقاء، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "عبّر ميقاتي وميلوني عن ارتياحهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 القاضي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وأبديا تطلعهما إلى أن يتم تطبيقه وأن يتحوّل إلى وقف إطلاق نار مستدام".

كما تطرق الجانبان في مباحثاتهما إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمنطقة ولبنان، حيث كرر رئيس الحكومة التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكل القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا.

وأعرب ميقاتي، عن حزنه العميق وإدانته "لاستشهاد سبعة مسعفين في جنوب لبنان فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي".

وبحث الجانبان ملف النازحين السوريين في لبنان والمهاجرين غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسط، واتفقا على ضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق بين البلدين، ومع أوروبا عموما، للحد من هذه الظاهرة واستكشاف الحلول التي تساعد على التوصل إلى حل مستدام لقضية النازحين.

ووفق البيان تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وإيطاليا، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية لنظيرته الإيطالية عن تقدير بلاده لدعم إيطاليا المستمر للجيش وتعزيز قدراته لتمكينه من القيام بكل المهام المنوطة له، ورأى أن مساهمة إيطاليا الدائمة في قوات "اليونيفيل" هي تأكيد على التزام روما بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة أراضيه.