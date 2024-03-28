 فيديو.. بيومي فؤاد: محمد أنور كان خايف يرجع مصر بعد مسرحية موسم الرياض - بوابة الشروق
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فيديو.. بيومي فؤاد: محمد أنور كان خايف يرجع مصر بعد مسرحية موسم الرياض

أحمد علاء
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 10:46 م | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 10:48 م

كشف الفنان بيومي فؤاد، أن الفنان محمد أنور كان يخشى العودة لمصر بعد مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي التي عرضت خلال موسم الرياض، والتي اعتذر عن عدم المشاركة فيها الفنان محمد سلام.

وقال فؤاد خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الخميس: «أنا كان عندي مسرحية تانية بعد (مسرحية زواج اصطناعي)، وأنا الوحيد اللي مكنتش هرجع على مصر وكنت منتظر أكرم حسني علشان نقدم مسرحية تانية».

وأضاف: «محمد أنور طلب مني أي دور في المسرحية التانية لأنه كان خايف يرجع بلده وكان خايف على ولاده».

وتابع: «أقسم بالله قالي لو مفيش دور خليني مساعد مخرج معاكم بس مرجعش علشان أنا خايف (على نفسي) وخايف على ولادي».

 

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