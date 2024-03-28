بحث جديد: التماثيل التي صنعت للحيوانات في بريطانيا في 2023 أكثر منها للنساء

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كشف بحث جديد، أنه جرى صنع تماثيل عامة للحيوانات في المملكة المتحدة أكثر منه للنساء في 2023 .

وأوضحت بيانات منظمة التعليم الفني الخيرية "أرت يو كيه"، أنه تم صنع تماثيل لـ13 حيوانا و14 رجلا مقابل 12 امرأة فقط، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ووجد البحث، أيضا أن 2023 كان أول عام في العقد الجاري يتم فيه صنع تماثيل عامة جديدة لأشخاص أحياء أكثر من الراحلين.

ومن بين تماثيل الحيوانات التي جرى الكشف عنها العام الماضي، الثور أوزي في محطة برمينجهام نيو ستريت، وحصان الحرب في بريستول.

وتشمل النساء اللائي تم صنع تماثيل لهن العام الماضي، مؤلفة كتب الجريمة أجاثا كريستي والسباحة البارالمبية إيلي سيمونس والملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وجدت "أرت يو كيه" في 2021،أن لندن ضاعفت عدد التماثيل العامة للحيوانات أكثر منه للنساء وهو عدد تقول المنظمة إنه بالكاد تغير من حينها.

وأضافت المنظمة، أن بالرغم من الحملات الأخيرة من أجل تنويع الرموز التي يتم تجسيدها في تماثيل عامة، مازالت أغلب تلك التماثيل لرجال بيض بنسبة كبيرة للغاية.