الكشف على 1114 مواطنا بقافلة بقرية برقوقة في دمنهور

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن قيام فريق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية برقوقة بدمنهور، وتم الكشف خلالها على 1114 مواطنًا مجانًا، من خلال وجود 9 عيادات طبية.

وقال "جميعة"، في بيان له اليوم الخميس، إن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 351 - عيادة الأطفال 264 - الجراحة 99 - النساء 64 - تنظيم الأسرة 23- العظام 164 - الأسنان 44 - الأنف والأذن 105).

وأوضح وكيل وزارة الصحة في البحيرة، أن القافلة وفرت "معملي دم وطفيليات، وجهاز أشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذا عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان".