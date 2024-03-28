المستشار الألماني: الحرب في أوكرانيا تنتهي عندما تسحب روسيا قواتها

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا حال أنهت روسيا حربها هناك وسحبت قواتها.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة "ميركيشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الخميس: "لقد كانت هناك دائما مبادرات للوساطة، على سبيل المثال تفاوضت روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر مع بعضهما البعض بعد اندلاع الحرب مباشرة، وفشلت المحادثات في ذلك الوقت لأن روسيا استخدمتها فقط كذريعة لتحريك قواتها على نحو متزامن إلى الشرق لشن هجوم كبير، ثم وقعت مذابح بوتشا وإيربين، وهي جرائم لا تصدق ضد حقوق الإنسان ارتكبتها القوات المسلحة الروسية ضد السكان المدنيين، وهذا ما نزع أي أساس لإجراء محادثات".

وذكر شولتس أن عددا من الدول، بما في ذلك أوكرانيا، تناقش حاليا على مستوى المستشارين الأمنيين السبل الممكنة لعملية السلام، وقال: "ولكن اسمحوا لي أن أوضح أمرا واحدا: السلام ممكن في أي وقت، ويحتاج بوتين فقط إلى وقف حملته الهمجية وسحب قواته".

وأشار شولتس، إلى أن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت في ديسمبر 2022، وقال: "قبل ذلك كنا نتحدث مع بعضنا البعض كثيرا، قبل أيام قليلة من الحرب تحدثنا شخصيا بشكل مطول في موسكو، هل تتذكر الطاولة الطويلة التي اضطررت للجلوس عليها معه لأنه كان قلقا بشأن كورونا؟ تحدثنا حينذاك لأكثر من 4 ساعات".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المخابرات الألمانية قد علمت بخطط الهجوم في موسكو التي حذر الأمريكيون روسيا منها، قال شولتس: "لا، ولكن ربما كانت لدى الاستخبارات الأمريكية معلومات، من ضمن سياسة الحكومة الأمريكية تحذير الدول الأخرى عندما تتلقى مثل هذه المعلومات حتى أنهم أصدروا تحذيرا علنيا، ومن المؤسف أن هذا الهجوم الإرهابي المفزع حدث رغم ذلك".