أعلن قصر باكنغهام في بيان أنه تم نقل ملك بريطانيا تشارلز الثالث يوم الخميس، إلى المستشفى للبقاء تحت المراقبة بعد تعرضه "لآثار جانبية مؤقتة" تتعلق بعلاج السرطان الذي يخضع له.





وقال القصر في بيانه: "عاد جلالة الملك الآن إلى كلارنس هاوس وكإجراء احترازي، بناء على نصيحة طبية، ستتم أيضا إعادة جدولة برنامجه اليومي غدا (الجمعة)".

وأضاف القصر: "جلالته يرغب في إرسال اعتذاره إلى جميع من قد يشعرون بالضيق أو خيبة الأمل نتيجة لذلك".

وتم إلغاء جميع ارتباطات تشارلز بعد ظهر يومي الخميس والجمعة.

وواصل الملك أداء واجباته الحكومية، مثل مراجعة الأوراق الحكومية والاجتماع مع رئيس الوزراء، رغم أنه أخذ الراحة لبعض الوقت من الواجبات العامة.

جدير بالذكر أنه في فبراير 2024، كشفت الفحوصات الطبية أن ملك بريطانيا تشارلز الثالت مصاب بسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام.