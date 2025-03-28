أعلنت محافظة جنوب سيناء عن مجموعة من الإجراءات العاجلة ورفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قررت منع الإجازات للمسؤولين، وتشكيل غرف عمليات فرعية، بالإضافة إلى نشر فرق أمنية ثابتة ومتحركة لضمان أمن واستقرار المحافظة خلال فترة العيد.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مدينة للتواصل على مدار اليوم، بهدف متابعة تنفيذ الاستعدادات المختلفة. كما تم تجهيز الشواطئ والحدائق والميادين العامة لاستقبال المواطنين، إلى جانب تكثيف حملات النظافة في جميع القطاعات، ورش المسطحات الخضراء لضمان خلوها من الحشرات.

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، أنه يجري تنفيذ خطة أمنية محكمة لتأمين المواطنين والسائحين خلال الاحتفالات، حيث تشمل هذه الخطة تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، وتمشيط المدقات الجبلية، ومراجعة الخطط التأمينية الخاصة بكل فندق.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مداخل ومخارج المحافظة، مع تفتيش القادمين والمغادرين عبر نفق الشهيد أحمد حمدي وصولًا إلى طابا، إلى جانب تشديدات أمنية في المطارات، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة في المدن، وأماكن تجمع المواطنين، والطرق الدولية والشواطئ.

وأكد المحافظ أن تأمين المدن السياحية يتم على أعلى مستوى من خلال منظومة مراقبة متطورة وخطط أمنية لا يشعر بها السائحون، خصوصًا في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المنتجعات السياحية من الزوار من مختلف دول العالم.

كما أشار إلى أن المنتجعات السياحية أعدت برامج ترفيهية متنوعة خلال عيد الفطر المبارك لتنشيط السياحة في المحافظة.

ولفت إلى أنه تم منع الإجازات لرؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، مع استمرار العمل والمتابعة الميدانية للتأكد من تقديم جميع الخدمات بالشكل المطلوب.

وأكد أن احتياطي المحافظة من السلع الغذائية يكفي في بعض الأصناف لأكثر من أربعة أشهر، وتم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية في كل مدينة وفقًا للكثافة السكانية، إلى جانب تأمين المواد البترولية في محطات الوقود، خاصة تلك الواقعة على الطرق الدولية.

وفي السياق ذاته، كثفت المحافظة الحملات التموينية والصحية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية، لضمان صحة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المحددة.

وأضاف المحافظ أنه تم توجيه رؤساء المدن بتوفير فرق إنقاذ ومعدات طوارئ على الشواطئ العامة، مع السماح للمواطنين بدخول المتنزهات العامة مجانًا خلال العيد، وإغلاق الشواطئ التي قد تشكل خطورة على حياة المواطنين.

كما تم التشديد على رفع القمامة من الميادين وأماكن التجمعات بشكل دوري، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية، وضبط السرعات على الطرق الدولية من خلال الرادارات، إلى جانب تكثيف الحملات داخل المدن لضمان سيولة مرورية، وإلزام قائدي السيارات بالمسارات المرورية المحددة لكل مدينة.